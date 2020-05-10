Artuklu Kaymakamlığından şehit annelerine anlamlı ziyaret

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’ın talimatları ile Artuklu Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlara hizmetlerini aralıksız sürdüren Artuklu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, iki buçuk aydan beri şehit evladının kabrini ziyaret edemeyen 65 yaş ve üstü anneleri şehit kabirlerin götürdü.

Yapılan ziyaretlerle ilgili konuşan Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, “Aziz şehitlerimizin kıymetli annelerini ziyaret ettik. Şehitlik makamına ermiş kıymetli evlatlarının mekanı cennet ruhları şad olsun. Vatan sağ olsun diyen annelerimize de Allah sağlık sıhhat versin. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

Aylar sonra ilk ziyaret

Korona virüs salgını kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan kısıtlama nedeniyle yaklaşık iki buçuk aydır şehit oğlunun kabrini ziyaret edemediğini kaydeden 76 yaşındaki Nezihe Elaldı, kendilerine bu imkanı sağlayan Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’a teşekkür etti. Elaldı, aylar sonra ilk kez oğlunu kabri başında ziyaret etmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade etti.