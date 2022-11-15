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Aktüel Artık yasak! Mahkemeden Tumblr'a sert tokat
Aktüel

Artık yasak! Mahkemeden Tumblr'a sert tokat

Popüler sosyal içerik platformu Tumblr, müstehcen içerikler barındırdığı için 2018’in Kasım ayında App Store’dan kaldırılmış ve yetişkin içerikleri yasaklamıştı. Bu gelişmenin ardından Türkiye’de Tumblr’a erişim engeli getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 20:43:00 -
Artık yasak! Mahkemeden Tumblr'a sert tokat

Popüler sosyal içerik platformu Tumblr, müstehcen içerikler barındırdığı için 2018’in Kasım ayında App Store’dan kaldırılmıştı. Şirket, içerik politikalarında değişikliğe giderek yetişkin içerikleri yasaklamıştı. Tumblr, yaklaşık 4 yıl süren yetişkin içerik yasağını bu ayın başında kaldırdı.

Bu gelişmenin ardından Türkiye’de Tumblr’a erişim engeli getirildi. Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Tumblr yakın zamanda radikal değişikliklere gitti. İçerik üreticiler, artık platformdan para kazanabiliyor. Paralı abonelik sistemi devreye girdi. Ayrıca tıpkı Twitter gibi mavi tiki ücretli yapmaya hazırlanıyor.

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