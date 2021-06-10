Artık vatan millet diyen başkanlarımız var

Hasan Eğrigöz Ankara

Şubat ayında gazetemize yaptığı açıklamada, “Diyarbakır annelerinin dizinin dibine oturmaya gideceğiz” diyerek 2 bin kişi ile Ağrı’dan yola çıkarak, evlat nöbetindeki annelere destek için Diyarbakır’a yüreyeceklerini duyuran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, önceki gün de bu sözlerini hatırlatarak yakında yürüyüşün başlayacağını söylemesi Diyarbakır anneleri sevindirdi.

Kızı Şeyma için Bursa’dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu, “Artık Doğu eskisi gibi değil. PKK istediği gibi eylem yapamıyor, şehre dahi inemiyor. HDP’liler halkın evlatlarını istedikleri gibi kandıramıyor. HDP belediyeleri halka hizmet için harcaması gereken paraları direkt PKK’ya gönderiyordu. Artık böyle bir durum söz konusu değil. Bu halk eziliyordu. Doğu ve Güneydoğu’da artık öyle tiplerin yerine güzel insanların olduğunu görüyoruz. Gelen başımızın üstüne gelsin. Çocuklarımızı alana kadar da burada duracağız. Desteğe gelen şeref verir, engel olmaya çalışan şerefsiz HDP’nin tarafındadır. Bölgemizde ‘Vatan, millet’ diyen başkanlar görmek bizi çok mutlu ediyor. Sayın başkandan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Dört gözle bekliyoruz!

Acılı anne Ayşegül Biçer ise şunları söyledi: “Savcı Sayan ilk günden beri bizi destekliyor. Her fırsatta, her konuşmasında Diyarbakır annelerini gündeme getiriyor. Eylemimizin ilk günlerinde de üç otobüs beyaz tülbentli anneleri getirdi. Kendisinden Allah razı olsun. Kendilerini dört gözle bekliyoruz. Diyarbakır anneleri olarak Ağrı’da öyle bir belediye başkanı olduğu için gurur duyuyoruz. Bölgemiz artık güvenli ellerde. PKK’ya para gitmiyor. Diyarbakır’da da benzer bir durum var. Artık paralarımız millete, halka harcanıyor, dağa, Kandil’e gönderilmiyor.”



