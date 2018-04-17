Artık Türkiye'de üretilecek!

Türkiye savunma sanayiinin önemli şirketlerinden ASELSAN ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı TÜSEB, biyoteknoloji ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı. ASELSAN’ın tecrübeleriyle TÜSEB’in birikimlerini birleştireceğiz diyen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş “Amacımız sağlık cihazlarının Türkiye’de üretilmesidir” şeklinde konuştu.



''ALTYAPI VE BİLGİ BİRİKİMİNİ BİRLEŞTİRECEĞİZ''

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, “ASELSAN olarak savunma sanayide oluşturduğumuz teknolojik birikimi başka alanlarda da ülkemizin ihtiyaç duyduğu konularda kullanmak için yoğun faaliyet içerisindeyiz” şeklinde konuştu. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise “ASELSAN’ın altyapısı ve TÜSEB’in bilgi birikimini birleştirerek geleceğin teknolojisini şimdiden hazırlamaya başlayacağız” dedi.