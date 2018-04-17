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Artık Türkiye'de üretilecek!

Sağlık bakanlığına bağlı TÜSEB ve ASELSANarasında yerli tıbbi cihaz üretimi için işbirliği protokolü imzalandı.

17 Nisan 2018 Salı 10:23
Artık Türkiye'de üretilecek!

Türkiye savunma sanayiinin önemli şirketlerinden ASELSAN ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı TÜSEB, biyoteknoloji ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı. ASELSAN’ın tecrübeleriyle TÜSEB’in birikimlerini birleştireceğiz diyen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş “Amacımız sağlık cihazlarının Türkiye’de üretilmesidir” şeklinde konuştu.

''ALTYAPI VE BİLGİ BİRİKİMİNİ BİRLEŞTİRECEĞİZ''

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, “ASELSAN olarak savunma sanayide oluşturduğumuz teknolojik birikimi başka alanlarda da ülkemizin ihtiyaç duyduğu konularda kullanmak için yoğun faaliyet içerisindeyiz” şeklinde konuştu.  TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise “ASELSAN’ın altyapısı ve TÜSEB’in bilgi birikimini birleştirerek geleceğin teknolojisini şimdiden hazırlamaya başlayacağız” dedi.   

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:23
  1. aselsan
  2. Sağlık Bakanlığı

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