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Medya Artık tehlikeli boyutlara ulaştı! Şarkı kliplerindeki rezalete neden 'dur' denilmiyor?
Medya

Artık tehlikeli boyutlara ulaştı! Şarkı kliplerindeki rezalete neden 'dur' denilmiyor?

Son dönemde internet mecrasında ve müzik kanallarında yayınlanan şarkı kliplerinin müstehcen hale gelmesi alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Kamuya açık TV yayınlarını denetleyen RTÜK’ün gittikçe müstehcenleşen şarkı kliplerine karşı önlem almaması tepki çekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:04:00 - 2020-11-13 16:10:11
Artık tehlikeli boyutlara ulaştı! Şarkı kliplerindeki rezalete neden 'dur' denilmiyor?

Son dönemde kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması ile internet ortamında ve müzik yayını yapan televizyon kanallarında yüzlerce klip yayınlanıyor.

‘Ünlü’ etiketi ile topluma rol model olarak dayatılan isimlerin imza attığı bazı şarkı kliplerini ise giderek müstehcenleştiği görülüyor.

Çocukların dahi rahatlıkla erişebildiği video sitelerinde ve müzik kanallarında alenen müstehcenlik içeren video kliplerin rahatlıkla yayınlanıyor olabilmesi akıllara RTÜK’ün denetim mekanizmasının sağlıklı işleyip işlemediği sorusunu getirdi.

Alenen ahlaksızlık pompalanıyor

Dizi ve filmlerde müstehcen içerikleri kısıtlayan ve kanallara ceza veren RTÜK’ün şarkı klibi adı altında ahlaksızlığın alenen pompalandığı kliplere bir kısıtlama getirmemesi tepki çekiyor.

Müzik kültürünün giderek yaygınlaştığı Türkiye’de şarkıcıların çektiği kliplerde toplum ahlakına taban tabana zıt sahnelerin alenen teşhir edilmesi bu alandaki başıboşluğu gözler önüne seriyor.

Son olarak İrem Derici’nin çektiği klipteki müstehcen içerikler tehlikenin ne boyutlarda olduğunu gösterdi.

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Yorumlar

Haso

Trt1 ve trt çocuk seyrederiz genelde.Yerli dizi izlemeye izin vermiyorum evde.Kumandayı elimde tutup tetikte beklemekten usandığımdan bu kararı aldım. 
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Balikesirli

Diş güçler yüzünden ahlak bozuldu. Icerdede PPKK ve Feto yüzünden ahlaksızlık artti
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