Artık tehlikeli boyutlara ulaştı! Şarkı kliplerindeki rezalete neden 'dur' denilmiyor?

Son dönemde kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması ile internet ortamında ve müzik yayını yapan televizyon kanallarında yüzlerce klip yayınlanıyor.

‘Ünlü’ etiketi ile topluma rol model olarak dayatılan isimlerin imza attığı bazı şarkı kliplerini ise giderek müstehcenleştiği görülüyor.

Çocukların dahi rahatlıkla erişebildiği video sitelerinde ve müzik kanallarında alenen müstehcenlik içeren video kliplerin rahatlıkla yayınlanıyor olabilmesi akıllara RTÜK’ün denetim mekanizmasının sağlıklı işleyip işlemediği sorusunu getirdi.

Alenen ahlaksızlık pompalanıyor

Dizi ve filmlerde müstehcen içerikleri kısıtlayan ve kanallara ceza veren RTÜK’ün şarkı klibi adı altında ahlaksızlığın alenen pompalandığı kliplere bir kısıtlama getirmemesi tepki çekiyor.

Müzik kültürünün giderek yaygınlaştığı Türkiye’de şarkıcıların çektiği kliplerde toplum ahlakına taban tabana zıt sahnelerin alenen teşhir edilmesi bu alandaki başıboşluğu gözler önüne seriyor.

Son olarak İrem Derici’nin çektiği klipteki müstehcen içerikler tehlikenin ne boyutlarda olduğunu gösterdi.