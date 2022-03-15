YENİ AKİT ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin, “CHP'li Mansur Yavaş Ankara için her geçen gün daha da büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor. Önce Cumhur İttifakı'nın Özel Halk Otobüslerine destek talebini veto ederek kriz çıkardı. Ardından da zam yapmayı çözüm gibi pazarlamaya kalktı. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor” ifadelerini kullandı.