Artık etki kapasitesi daha yüksek! TOLUN-F’ten tek soritde nokta atışı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyesi TOLUN-F’yi ve yoğun karıştırma ortamlarında tam isabet sağlayan Anti-Jam sistemine ait görüntüleri paylaştı...

ASELSAN, savunma teknolojilerindeki son geliştirmelerini duyurarak TOLUN mühimmat ailesine yeni bir üye daha ekledi.

 

"Tek sortide iki atış"

ASELSAN, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TOLUN mühimmat ailesine ilişkin yeni geliştirmeleri duyurdu. Paylaşımda "Tek sortide iki atış" ifadesiyle TOLUN'un operasyonel kabiliyetinin artırıldığı vurgulandı. Görüntüleri paylaşılan ailenin yeni üyesi TOLUN-F, parçacık etkili harp başlığıyla daha yüksek etki kapasitesi sunuyor. Ayrıca TOLUN mühimmatı üzerinde kullanılan ASELSAN KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi sayesinde yoğun karıştırma ortamlarında dahi tam isabet sağlanabildiği belirtildi.

