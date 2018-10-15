Artık el işi dantel ‘antika’

Fakat ya anneannenizden babaannenizden hatta annenizden kalan sandıklarda bulduğunuz da danteller? Herhalde onlar manen çok kıymetlidir. Sadece sehpa üzerinde, vitrin içinde değil yatak örtüsü, masa örtüsü olarak da kullanılır. Kaldı ki, “antika el işi” olarak daha da kıymet kazanacak. Bu yüzden onlara ne kadar iyi bakarsanız, değerleri o kadar fazla olur.

Danteller çok narin işler olduğu için ağartıcı kullanmak tavsiye edilmez. Doğal yöntemlerle temizlemek, dantelimizin ömrünü uzatacaktır.

El yapımı özellikle de biraz eski dantelleri asla makinede yıkamamalısınız. Deterjan falan ise asla kullanmamalısınız. Keşke çamaşırda bile deterjan kullanmasanız..

1 litre suya yarım çorba kaşığı çivit karıştıralım. Danteli, bu suyun içinde yıkayalım. Ardından soğuk temiz su ile durulayalım. Danteli kendi kendine kurumaya bırakmak yerine, suyunu emecek bir havlu üzerinde kurumaya bırakalım.

Aynı karışımın içine bir çorba kaşığı limon ekleyerek ve aynı işlemleri uygulayarak da kirli dantelleri temizleyebiliriz.



Sararmış dantelleri ise içine bol tuz atılmış ılık suda 2-3 saat bekletin. Ardından soğuk suda durulayınız. Bir havlu üzerinde kurumaya bırakın.

Veya

1 litre sütü kaynatıp ılımaya bırakıyoruz. Ilıyan süte iki kesme şeker atıp danteli sütün içinde hafifçe ovuyoruz. Ardından durulayıp tekrar tuzlu suda 2-3 saat bekletip durulayarak, gölgede havlu üzerinde kurumaya bırakıyoruz.

Danteli kurumadan, nemliyken üzerine bir tülbent koyarak ütüleyerek kurutursak doğal bir kolalama yapmış oluruz.

Veya;

Sıcak suya sabun karıştırıyor, içine bir miktar tuz ekliyoruz. Sararmış dantelleri bu suda 2-3 saat bekletiyor ardından bol su ile duruluyoruz. Fazla suyunu havluyla alıyor, havlu üzerinde kurumaya bırakıyoruz. Veya nemli dantelleri üzerlerine bir tülbent koyarak ütülüyoruz hem kolalıyor hem de kurutmuş oluyoruz.

Diğerlerine gelince...

Tül, gipür evde küvet içinde, ılık suda, sabun tozu ile fazla hırpalamadan elle yıkanmalı ve hafif nemli asılmalıdır.

Makine işi dantelleri yıkamak için bunları bir şişenin etrafına sardıktan sonra sabunlu ve tuzlu ılık suya olduğu gibi batırmak, sonra da soğuk su ile çalkalamak iyi olur. Yine bunları da deterjanla makineyle yıkamaktan kaçınmanız gerekir.