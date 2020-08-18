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Gündem Artık cezası var! Yol ve kaldırım işgali sona eriyor
Gündem

Artık cezası var! Yol ve kaldırım işgali sona eriyor

Satılık veya kiralık araçlarını yol ve kaldırımlarda teşhir edenlere ceza geliyor. Yeni düzenleme kapsamında kiralık ve satılık araçların yol ve kaldırımları işgal etmesi yasaklanacak. Yasağa uymayanlara ise 2 bin TL’den başlayan cezalar kesilecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:51:00 - 2020-08-18 13:52:50
Artık cezası var! Yol ve kaldırım işgali sona eriyor

Son dönemde fiyatlardaki artışla gündeme gelen ikinci el araç satışına yönelik yapılan düzenlemede dikkat çeken detaylar bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırımları işgal etmesinin önüne geçilecek.

Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliğine göre 1 Eylül tarihinden itibaren yol ve kaldırım gibi kamuya ait yerlerde araç alım satımı yapılamayacak ve bu alanlarda araçlar teşhir edilemeyecek.

Yeni düzenlemenin uygulamaya koyulmasıyla gerçekleşecek denetimler Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılacak.

2 bin TL cezası var

Denetimlere ek olarak vatandaşların şikayet ve ihbarları üzerine yapılacak incelemelerde yasağa uymayanlara idari para cezası kesilecek.

Bu ceza oranı ise ilgili Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 18 inci maddesinde; ''Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere iki bin Türk lirası.'' şeklinde belirtiliyor.

Ayrıca mevcut düzenleme kapsamında inşa edilecek araç alım satım merkezlerinde yerleşim yerinin nüfusuna göre belirlenen sayıda işletme faaliyet gösterebilecek. Buna göre nüfusu 150 binden az olan yerleşim yerlerinde bir yapı ve alan bütünlüğünde en az 15 işletme yer alabilirken, nüfusu 150 bin ve üzeri olan yerleşim yerlerinde ise en az 30 işletmenin faaliyet gösterebileceği araç alım satım merkezleri yapılabilecek.

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Yorumlar

Mehmet

Hadi yapında görelim...devletin vatandaş üzerindeki otoritesi koskoca bir 0 hiç...
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