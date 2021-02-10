  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Artık banka şubelerine gitmek yok! Milyonları ilgilendiren tarih
Ekonomi

Artık banka şubelerine gitmek yok! Milyonları ilgilendiren tarih

Banka şubelerine gitmenin önündeki yasal tek engel olan hesap açma ve kapama işlemleri de 1 Mart’tan itibaren artık dijital olarak yapılabilecek. Böylece bir yandan şubeye gidip zaman kaybetmek sona ererken bir yandan da gereksiz israf yapılmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 19:06:00 -
Artık banka şubelerine gitmek yok! Milyonları ilgilendiren tarih

Bankacılık sisteminde müşteri ediniminin dışında her türlü işlem dijital ortamda yapılabilir durumda. Mevzuatta olmayan tek şey uzaktan müşteri edinimiydi. Mart ayında başlayacak düzenleme ile artık bankacılık tamamen gelen düzenleme ile halihazırda aradaki kurye veya hiçbir insan faktörü olmayacak şekilde bu da yapılabilecek.

Görüntülü görüşme ile müşteri olunabilecek veya banka şubesine gidilmesine gerek kalınmayacak. Bankalar bir süredir hesap açma işlemlerini kurye ile de yapıyorlardı. Ancak bu yöntem de hem zaman hem de kağıt israfıydı.

1 Mart'ta finansal sistemde köklü bir değişim yaratacak olan sistemde müşteriler ilk defa "Kimlik Tespiti" ve "Sözleşme" yapılması aşamasında süreci tamamen dijital ortamda başlayarak dijital ortamda bitirebilecek. Islak imza ve fiziki kimlik doğrulama zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte dakikalar içinde banka müşterisi olmanın yolu da açılmış olacak. Tek şart 18 yaşını doldurmuş olmak.

OCR ve NFC uygulamaları kritik

İşlemlerin güvenli, hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilmesi için adımlar ise bankanın sistemine entegre edilen altyapı sayesinde kullanıcı görüşme talebi göndermesiyle başlıyor. Talebi yapan müşteri sırası geldiğinde müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşmeye başlıyor. Bağlantı sırasında kimlik doğrulama işlemleri için kameraya erişim izni isteniyor. Müşteri izni verdikten sonra müşteri temsilcisi ile kamera aracılığıyla görüntülü görüşebiliyor. Bu süreçte müşteri temsilcisi; fotoğraf çekme, video kaydetme gibi özelliklerini kullanarak kimlik doğrulama adımlarını tamamlıyor. Kimlik doğrulama, gerçeklik kontrolü, OCR, NFC ve hologram okuma ise bu sistemin en önemli teknolojik güvenlik ayarları.

Kaynak: Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası!
Dünya

Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası! "Türkiye kopyaladı"

Yunan Vima gazetesi, Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemi'ni kopyaladığını ileri sürdü.
Erdoğan'ın açıklamasından sonra Rusya'dan Türkiye'ye flaş çağrı!
Gündem

Erdoğan'ın açıklamasından sonra Rusya'dan Türkiye'ye flaş çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Milli Uzay Projesi hakkında yaptığı açıklamaların ardından Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Ank..
Yabancı yatırımcılar talip oldu! bir kentimizde 'Gizli hazine' heyecanı
Yerel

Yabancı yatırımcılar talip oldu! bir kentimizde 'Gizli hazine' heyecanı

Nevşehir'e bağlı Çat beldesinde çevresi peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı kanyon şeklindeki vadi, turizme açılıyor. Çat Belediy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay