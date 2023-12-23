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Ekonomi Artaş Holding imzalı yapılar 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü
Ekonomi

Artaş Holding imzalı yapılar 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü

Yeniakit Publisher
2023-12-23 15:47:00 -
Artaş Holding imzalı yapılar 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü

Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödüllerinden Sign of The City Awards’ta 2023’ün “En İyi Turizm Yapısı” ödülüne Artaş Holding’in Erciyes’teki oteli Radisson Blu Hotel Mount Erciyes layık görüldü. Artaş Holding ayrıca “En İyi Eğitim Binası” ve “En İyi Sosyo-Kültürel Yapı” kategorilerinde de ödül aldı.

Yarım asra yaklaşan tecrübesi ve hayata geçirdiği yatırımlarla Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alan Artaş Holding, imza attığı yapılarla Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödülleri arasında yer alan Sign of The City Awards’ta 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Çetinsaya, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Çetinsaya ile birlikte kurum yöneticilerinin katıldığı etkinliğe şirketin aldığı ödüller damga vurdu.

3 KATEGORİDE ÖDÜL

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Sign of The City Awards’ta “En İyi Turizm Yapısı” kategorisinde büyük ödül Radisson Blu Hotel Mount Erciyes’in oldu. Ödülü Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili  Serhan Çetinsaya, proje mimarı Sabri Paşayiğit ile birlikte aldı.  Erciyes Dağı Kayak Merkezi’nin tam kalbinde yer alan ve üstün hizmet kalitesiyle eşsiz bir konaklama imkanı sunan Radisson Blu Hotel Mount Erciyes, yüksek konfora sahip  ferah tasarımlı 104 odadan meydana geliyor. Otelin Erciyes dağına yönlendirilmiş ve kayak pisti ile direkt bağlantılı tasarlanmış iç avlusu;  etkinlikler için eşsiz imkanlar sunuyor.

 

 “En İyi Eğitim Binası” kategorisinde ise Sign of The City Awards büyük ödülü,  Avrupa Konutları Çamlıvadi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun oldu. Ödülü Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Çetinsaya,  Artaş İnşaat Şantiyeler Koordinatörü Zafer Ak ile birlikte aldı. Artaş Holding kalitesinin her detayında hissedildiği Avrupa Konutları Çamlıvadi projesi;  doğayla iç içe konumu ve maneji ile benzersiz bir yaşam sunarken,  içinde yer alan Özel Eğitim Uygulama Okulu da hem  bu lokasyonun avantajlarını yaşıyor hem de öğrencilerin sempatisini kazanan renkli cephesi  ile dikkat çekiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vadistanbul Camii de  “En İyi Sosyo-Kültürel Yapı” kategorisinde Premium Proje  ödülü aldı. Minare, kubbe, mihrap gibi sembolleşmiş cami ögelerinin  modern bir yorumla tasarlandığı Vadistanbul Camii,7/24 yaşayan bir mega proje olan Vadistanbul'da  çalışanların, yaşayanların ve ziyaretçilerin huzur içinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için inşa edildi.

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA “EN İYİSİNİ ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Şirket olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaşama değer katan nitelikli projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Yarım asra yaklaşan tecrübemizle faaliyet gösterdiğimiz alanların tümünde her zaman en iyisini üretmek için çalışıyoruz. Gayrimenkul sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Sign of The City Awards’ta, imza attığımız yapılarla 3 farklı kategoride ödüle layık görülmek bizleri mutlu etti. Erciyes’de hayata geçirdiğimiz Radisson Blu Hotel Mount Erciyes “En İyi Turizm Yapısı” kategorisinde, Avrupa Konutları Çamlıvadi Özel Eğitim Uygulama Okulu’muz “En İyi Eğitim Binası” kategorisinde büyük ödül aldı. İstanbul’un yeni yaşam merkezi olarak nitelendirdiğimiz ve daha önce birçok ödüle layık görülen Vadistanbul projemizin Vadistanbul Camii bölümü de “En İyi Sosyo-Kültürel Yapı” kategorisinde ödül kazandı. Bu ödüller vesilesiyle projelerimizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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