ARTAŞ Çelik Halat’ı aldı sanayiye giriyor
Doğan Holding’in köklü firmalardan Çelik Halat Tel Sanayi AŞ’yi Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu Artaş Grubu satın aldı.
Detaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşıldı. Artaş Grubu, Milpa arazisinden sonra Doğan Holding’den Çelik Halat Tel Sanayi AŞ’nin yüzde 70 hissesini satın aldı. Satış 27 milyon Euro karşılığında gerçekleşti. Çelik Halat Tel Sanayi AŞ’nin yüzde 30’u borsada işlem görüyor. Artaş ve Doğan yetkilileri arasında yapılan satışla ilgili KAP’a açıklama yapıldı.