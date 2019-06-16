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Artan gıda israfı can sıkıyor! Yiyecekleri ve içecekleri çöpe dökmeyin

Gıda israfı ürkütücü boyutlarda. Otellerden, restoranlardan ve evlerden arta kalan on binlerce ton yiyecek çöpe gidiyor. Bu durum israfı önlemekle mükellef sivil toplum örgütlerinin ve ekonomistlerin de tepkisini çekiyor.

16 Haziran 2019 Pazar 11:58
Artan gıda israfı can sıkıyor! Yiyecekleri ve içecekleri çöpe dökmeyin

 Buğra Kardan 

Tüketim çılgınlığı gıda israfını körüklüyor. Her yıl on binlerce ton yiyecek ve içecek heba oluyor. Kangren haline gelen bu sorun sivil toplum örgütleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Dikkat çeken uyarılar

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada gıda tasarrufunun elden bırakılmaması gerektiğini belirtti. Akgül, tüketicilere “Şuurlu olun. Yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi çöpe dökmeyin” çağrısı yaptı.

İsraf sorununun giderek derinleştiğini dile getiren Akgül, şunları kaydetti: “Ne yazık ki ülkemiz, her yıl milli gelirinin yüzde 15’ini yani 555 milyar lirasını israf ediyor. Bu çok büyük bir rakam. 555 milyar lirayla her biri 250 bin lira değerinde 2 milyon 220 bin konut yapılabilirdi.  Her biri 300 yataklı ve tanesi 30 milyon lira tutarında 18 bin hastane inşa edilebilirdi. Yine her biri 3 milyon lira değerinde 180 bin okul yapılabilirdi. Ve her bir firmaya 200 bin lira kredi, her bir dar gelirliye 20 bin lira mikro kredi verilebilirdi.

İsrafın önlenmesiyle Türkiye’nin refahının ve rekabet gücünün artacağını vurgulayan Akgül, “Ülkemizde üretimin güçlenmesi, kalkınmanın devamı kaynakları etkin ve verimli kullanmamızla yakından irtibatlıdır” dedi.

Tüketicilere önemli tüyolar

Gıda tasarrufunun önemine işaret eden ekonomistlerden ise dar ve orta gelirli ailelere “Ürün tercihinde dikkatli olun. Doyurucu olmayan, çok yenmeyen besinler satın almayın. Fiyat ve kalite karşılaştırmaları yapmayı ihmal etmeyin. Bütçeyi iyi planlayıp yönetin, limiti aşmayın” tavsiyeleri geldi.

Milyarlar buhar oldu

Araştırmalara göre Türkiye’de her sene 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Her gün üretilen 85 milyon ekmeğin 79 milyonu tüketiliyor. Çöpe giden 6 milyon ekmek nedeniyle milyarlarca lira buhar oluyor. Bu durumu önlemek için ekmeğin yemeklerde ve tatlılarda kullanılması öneriliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:58
  1. Yeni Akit
  2. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül

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