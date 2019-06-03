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Arşiv unutmaz! Murat Alan'a salyalı iftira atan kokuşmuş zihniyet bunlara kör kaldı

Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu üyesi Murat Alan’ın, Akit TV ekranlarında FETÖ’cü ve darbeci generallere yönelik söylediği sözleri çarpıtarak TSK’nın tüm personellerine mal etmeye çalışan vesayetçi odakların ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:15
Arşiv unutmaz! Murat Alan'a salyalı iftira atan kokuşmuş zihniyet bunlara kör kaldı

 yeniakit.com.tr  özel 

Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu üyesi Murat Alan, Akit TV ekranlarında yayınlanan Ters Kutupla programında FETÖ’cü ve darbeci generalleri kastederek söylediği sözler sonrası vesayetçi odakların eşzamanlı topyekün saldırınsa uğradı. İlk olarak FETÖ’cülerin yönetimindeki “kaçsaatoldu” adlı Twitter hesabından cımbızlayarak yayınlanan görüntüler, kısa süre operasyonel sözde haber sitesi ve ETÖ yuvası Oda TV’ye düştü.

Murat Alan’ın FETÖ’cü ve darbeci generalleri kastederek söylediği sözleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm personellerine söylenmiş gibi bir izlenim vererek algı operasyonuna başlayan vesayetçi odaklar, operasyonu köpürterek Alan’ı hedef tahtasına koydu. Murat Alan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli generallerine söylemediği sözler üzerinden vurmaya çalışan odakların gerçek yüzlerini ise yine arşivler ortaya çıkardı. Salyalı iftiralar ile Alan’a yüklenmeye çalışan güruhun o dönemlerde TSK mensuplarına yönelik ifadelerine sesisz kalması ise dikkat çekmişti.

‘Askere ‘köpek’ bile dediler

Bugün Murat Alan’a attıkları iftiraları süsleyerek piyasa süren vesayetçi odaklar, geçmişte Türk Kuvvetleri mensuplarına da en büyük hakaretleri edenler oldukları ortaya çıktı. Oda TV adlı Siyonist uşağı sitenin sahibi Soner Yalçın ile aynı zihniyetin temsilcisi olan Bekir Coşkun, 29 Nisan 2012 tarihinde Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde karaladığı ‘Paşa…’  başlıklı yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ‘Köpek’benzetmesi yapacak kadar ileri gitmiş ve askeri küçük düşrümüştü.

Apolet sökmekle tehdit ettiler

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, katıldığı bir törende sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışladığı için Dönemin İkinci Ordu Komutanı Metin Temelli’yi hedef tahtasına koymuş ve TSK mensubuna parmak sallamıştı. İnce, Afrin Harekatı’nı kordine eden Temelli Paşa’yı tehdit ederek, “Seçildiğimde o apoletleri sökeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Sözcü ve Cumhuriyet gibi vesayetçi Kemalist odaklar da İnce’nin TSK mensuplarını hedef tahtasına koyan sözlerine destek çıkmış ve küstahlığı köpürterek sayfalarına taşımışlardı.

Canan Kaftancıoğlu, şehitlikle dalga geçti

CHP’nin özde HDP’li Sözde CHP’li İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 21 Ağustos 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajında terör örgütü PKK ile çarpışan ve şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına adeta dalga geçerek, “Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun.  Aptal politikalara yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin.” İfadelerine yer vermişti.

Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap

Oda TV'nin Murat Alan ile ilgili algı operasyonuna tokat gibi cevap

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:15
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Murat Alan
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Oda TV
  6. CHP
  7. Muharrem İnce

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