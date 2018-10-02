Arsenal'e sakatlık şoku! 1 ay yok
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın tecrübeli kalecisi Petr Cech sakatlandı. Çek kaleci 1 ay sahalardan uzak kalacak.02 Ekim 2018 Salı 21:28
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech, sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek.
Arsenal Kulübü, geçen hafta Watford'a karşı 2-0 kazanılan lig maçının ilk yarısında kale vuruşu kullandığı sırada sol bacağından sakatlanan Cech'in bir ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Çek futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden 36 yaşındaki Cech, bu sezon Arsenal'ın kalesini 7 maçta korudu.
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