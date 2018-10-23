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Arsenal'de Mesut Özil fırtınası! 3-1

Mesut Özil2in formaısnı giydiği Arsenal kendi seyirci önünde Leicester City'i 3-1 mağlup etti.

23 Ekim 2018 Salı 03:02
Arsenal'de Mesut Özil fırtınası! 3-1

Premier Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Arsenal, Leicester City'i 3-1 mağlup etti. Topçular, Mesut Özil'in şov yaptığı gecenin sonunda üst üste 7. galibiyetini elde etti.

MESUT ÖZİL FIRTINASI!

31. dakikada Bellerin'in kendi kalesine attığı golle geriye düşen Arsenal, ilk yarının son anlarında Mesut Özil'in şık vuruşuyla golü buldu ve devreye 1-1'lik eşitlikle girdi. 63'te Mesut Özil'in harika pasıyla oluşan atakta Bellerin'in pasıyla ağları bulan Aubameyang, Arsenal'i 2-1 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra Mesut Özil bir sihir daha yaptı ve inanılmaz bir asistle Aubameyang'a skoru 3-1'e getiren golü attırdı.

Bu sonuçla 21 puana yükselen Arsenal haftayı 4. sırada kapattı. Leicester City ise 12 puanda kaldı

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 03:02
  1. Mesut Özil
  2. Arsenal
  3. Leicester City
  4. Premier Lig
  5. İngiltere

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