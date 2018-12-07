Arsenal'de Holding en az 6 ay yok
- İngiltere temsilcisi Arsenal'de çapraz bağları kopan Rob Holding, en az 6 ay forma giyemeyecek07 Aralık 2018 Cuma 16:39
ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Rob Holding, sakatlığı nedeniyle sahalardan 6-9 ay uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United ile oynanan son lig maçında sakatlanan 23 yaşındaki savunma oyuncusunun çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.
Ameliyata alınacak İngiliz oyuncu, sahalardan 6-9 ay uzak kalacak. Holding, bu sezon Arsenal formasıyla 16 karşılaşmada görev almıştı.
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