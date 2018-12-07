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Arsenal'de deprem! Rob Holding sezonu kapattı

İngiliz devi Arsenal'de forma giyen genç oyuncu Rob Holding, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

07 Aralık 2018 Cuma 17:48
Arsenal'de deprem! Rob Holding sezonu kapattı

Arsenal forması giyen Rob Holding, sakatlığı nedeniyle sahalardan 6-9 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United ile oynanan son lig maçında sakatlanan 23 yaşındaki savunma oyuncusunun çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

16 karşılaşmada forma giydi

Ameliyata alınacak İngiliz oyuncu, sahalardan 6-9 ay uzak kalacak. Holding, bu sezon Arsenal formasıyla 16 karşılaşmada görev almıştı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:48
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