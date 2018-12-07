Arsenal'de deprem! Rob Holding sezonu kapattı
İngiliz devi Arsenal'de forma giyen genç oyuncu Rob Holding, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.07 Aralık 2018 Cuma 17:48
Arsenal forması giyen Rob Holding, sakatlığı nedeniyle sahalardan 6-9 ay uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United ile oynanan son lig maçında sakatlanan 23 yaşındaki savunma oyuncusunun çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.
16 karşılaşmada forma giydi
Ameliyata alınacak İngiliz oyuncu, sahalardan 6-9 ay uzak kalacak. Holding, bu sezon Arsenal formasıyla 16 karşılaşmada görev almıştı.
YORUM YAZ