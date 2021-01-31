Arsenal ve M.United berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra lig sonuncusu Sheffield Utd'a yenilen ve yara alan Manchester United, bu kez de Arsenal karşısında tökezledi.

Arsenal karşılaşmaya Leno, Bellerin, Holding, Luiz, Soares, Partey, Xhaka, Pepe, Smith Rowe, Martinelli, Lacazette 11'i ile başladı.

Manchester United ise sahaya De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani 11'i ile çıktı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United, 41 puanla 2. sırada ve 44 puanlı lider Manchester City'nin gerisinde kaldı. Arsenal ise 31 puanla 8. sırada kendine yer buldu.