Arsenal teknik patronu Unai Emer: Mesut Özil formayı hak etmiyor
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emer, Standart Liege maçının ardından açıklamalarda bulunurken Mesut Özil'inde kadroda yer almamasını yorumladı.04 Ekim 2019 Cuma 12:28
UEFA Avrupa Ligi'nde Standard Liege'i 4-0 mağlup eden Arsenal'de menajer Unai Emery, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
''Mesut'u kadroya almadım çünkü diğer oyuncular, ondan daha fazla hak ediyor''
"Mesut Özil'i neden kadroya almadınız?" sorusunu yanıtlayan Emery, "Mesut'u kadroya almadım çünkü diğer oyuncular, ondan daha fazla hak ediyor" dedi.
Maçı değerlendirerek sözlerine devam eden Emery, "İlk iki maçta 6 puan almak önemli. İyi bir oyun ortaya koyduk. Ancak yine de oyunumuzu geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.
Emery sözlerini, "Topu daha iyi kontrol edebilir ve daha fazla pozisyon bulabiliriz ama ligde yorucu bir maç oynadık. Buna rağmen oyuncularım harika performans sergilediler" ifadeleriyle tamamladı.
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