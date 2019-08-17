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Arsenal, Burnley'i 2-1 yendi!

Arsenal, sahasında Burnley'i konuk etti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:11
Arsenal, Burnley'i 2-1 yendi!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Burnley'i 2-1 yenerek 6 puana ulaştı. Burnley 3 puanda kaldı.Londra ekibi Arsenal, Premier Lig'de 2009'dan sonra ilk kez ilk iki hafta maçını kazandı.

Arsenal'in golleri 13. dakikada Lacazette ve 64. dakikada Aubameyang'dan geldi. Burnley'nin tek golü 43. dakikada Ashley Barnes'tan geldi. Arsenal bu sonuçla ligde 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi ve taraftarlarını mutlu etti.

Mesut Özil kadro dışı

Londra’da önceki hafta bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Arsenalli oyuncu Mesut Özil Burnley maçı öncesinde kadroya dahil edilmedi. Arsenal kulübünden Mesut'un kadroya alınmama sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:11
  1. Arsenal
  2. Burnley

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