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Sağlık Arpacık nedir ve neden olur? Arpacık nasıl tedavi edilir?
Sağlık

Arpacık nedir ve neden olur? Arpacık nasıl tedavi edilir?

Arpacık, göz kapağının dışında ortaya çıkan, sivilceye benzeyen bir şişliktir. Gözde arpacık çıkması, çok sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Gözünde arpacık çıkan kişiler, neden arpacık çıktığını ve nasıl tedavi edilebileceğini araştırıyor. Peki, arpacık nedir ve neden olur? Arpacık nasıl tedavi edilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-17 15:38:00 -
Arpacık nedir ve neden olur? Arpacık nasıl tedavi edilir?

Arpacık ya da hordeolum, göz kapağının dış kenarlarında oluşan sivilce benzeri, kırmızı bir yumrudur. Arpacı genellikle göz kapaklarında, ağrı, şişlik, gözde sulanma, gözde batma hissi, acı ve kaşıntıyla beraber ortaya çıkan göz rahatsızlığıdır. Arpacık için cerrahi müdahale gerekmez. Genellikle krem ve bitkilerle kolaylıkla tedavi edilir.

Arpacık neden olur?

Arpacık oluşumuna bakteriler sebep olur. Göz kaleminin kirpik içine sürülmesi, yağ bezlerindeki tıkanma veya bağışıklık sisteminin zayıflaması arpacık oluşumuna neden olabilir. Arpacık özellikle yorgunluk, uykusuzluk gibi vücut direncinin düştüğü durumlarda ortaya çıkan bir enfeksiyondur.

Arpacık nasıl tedavi edilir?

Sıcak pansuman, antibiyotikli damla/jel ve haplar kullanılır. Göz kapağına günde 3 defa, 10’ar dakika sıcak pansuman uygulayarak arpacığı tedavi edebilirsiniz. Veya iyice demlenmiş papatya çayını gözünüze tonik gibi uygulayarak da arpacıktan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

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