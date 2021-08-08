ABD'de süper meyve olarak bilinen aronya ülkemizde de yetiştiriliyor. 35 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Sami Barshan, 4 yıldır aronya meyvesiyle ilgilendiğini belirtti. Barshan, "Üreticilerimiz kooperatife katılacak ve çiftçimizin yüzünü güldürmeye çalışacağız, gayretimiz onun için. Aronya meyvesiyle ilgili bundan sonraki senelerde de çok şey duyacağız ve sektöre girecek" dedi. Peki, aronya meyvesinin yararları nelerdir?

Aronya meyvesi ne oluyor? Aronya meyvesinin faydaları neler?

Vücuda çevresel koşullar nedeniyle ve sağlıksız beslenme ile giren serbest radikalleri temizleyerek hücrelerin kısa sürede yenilenmesine destek sağlar.

Kronik hastalıklarla baş ederek bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı adete kalkan oluşturur. Buna bağlı da gelişen bazı ruhsal komplikasyonları bile önler. Özellikle günümüzde yaygınlaşan kronik strese karşı etkili bir meyvedir.

Kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığını önler. Böylece kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları riskini azaltır.

Düzenli tüketildiğinde akciğerleri ve karaciğeri temizleyerek zararlı bakterileri idrar yolu ile vücuttan atar. Bunun yanı sıra tüm sindirim sistemini de olumlu etkileyerek buralarda biriken yemek kalıntılarını temizler.

İçerdiği kolajen ve elastion lifleri sayesinde damar ve keiklerin gelişimini etkiler. Bu sayede kan dolaşımının performansını da artırarak hastalıklara karşı oluşan zeminleri ortadan kaldırır. Kalp atışını kontrollü atması sağlanır.

Aronya meyvesi nasıl yeniyor?

Aronya, dünya genelinde taze meyve olarak veya şerbeti tüketiliyor. Kuru meyve olarak da tüketilen aronya, reçel veya şerbet olarak da sofralara sunulabiliyor. Taze ve kuru meyve olarak birer avuç konsantre meyve suyu olarak yarım çay bardağı veya karışık meyve suyu olarak da günde iki su bardağına kadar tüketildiği takdirde günlük olarak vücudumuzda oluşan serbest radikalleri yok etme özelliğine sahiptir. Aronya taze ve kuru meyve tüketiminin dışında gıda sanayinde pasta, reçel, meyve suyu, dondurma yapımında farklı şekillerde kullanılabildiği gibi ilaç sanayinde de kullanılıyor. Yurt dışında günlük tüketim doz tabletleri yer almaktadır.