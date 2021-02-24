Arnavutluk'tan Türkiye ile işbirliği açıklaması

Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi, Türkiye ile olan iş birliklerinin daha da geliştirileceğini belirterek, 'Bizim için bilgi paylaşımı, Arnavut tarımında kullanılmak üzere Türk tarım uzmanlığı çok önemli.' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi ile görüştü.

Pakdemirli ile Ekonomi, iki ülke hükümetleri arasında sel ve su taşkınları konusunda hibe anlaşması imzalandı.

Pakdemirli, düzenlenen ortak basın toplantısında, mevkidaşı ile sel ve diğer felaketlerde kullanılmak üzere araç ve ekipman desteğini kapsayan bir anlaşma imzaladıklarını, araç ve ekipmanın gümrükte olduğunu ve en yakın zamanda Arnavutluk'a ulaşacağını ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok tarımsal gayrisafi milli hasılaya sahip ülke olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Aslında tarımdaki yapılanmanın ve problemlerimizin de ortak olduğunu mevkidaşımla tespit ettik. Burada Türkiye'nin başarı hikayesinin Arnavutluk'ta tekrar edilebilmesi için karşılıklı gayret sarf etmek, bilgi alışverişinde bulunmak konularında mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

"Resmiye dökme noktasına geleceğiz"

Üniversiteler ve enstitüler arasındaki iş birliğinin de bunun önemli bir tarafı olacağına inandıklarını belirten Pakdemirli, yakın zamanda bu iş birliğini resmiyete dökme noktasına gelebileceklerini düşündüğünü ifade etti.

Pakdemirli, görüşmede ayrıca gıda, tarım, hayvancılık, ormancılık, su ve balıkçılık alanlarında hangi konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilecekleri de ele aldıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Arnavutluk'un buradaki potansiyelini nasıl geliştirebiliriz konusu da oldu. Bunlarla ilgili Türkiye'den yakın zamanda ufak bir ekibi, özellikle Arnavutluk'a tarım ve hayvancılığa destek vermek üzere harekete geçireceğiz. Tabii felaketlerden sonra inşa edilen TOKİ konutlarının, inşallah bu yaz bitiyor olması son derece sevindirici. Hastanemizin bitiyor olması son derece sevindirici. TİKA'nın da özellikle sel alan bölgelerde hayvancılarımıza vereceği destek programlarına bugün katılıyor olacağız. Bunların hepsini duymak, iki ülke arasındaki bu tarz iş birliklerinin olması ve bunların geliştirilmesi konusunda gayretlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz."

Mevkidaşına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Pakdemirli, dost ve kardeş ülke Arnavutluk'un her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Bakan Ekonomi: "Arnavut tarımında kullanılmak üzere Türk tarım uzmanlığı çok önemli"

Ekonomi de görüşmede özellikle tarım meselesine odaklandıklarını söyledi.

Bakan Ekonomi, "Tarım arazilerindeki su mevcudiyetiyle oluşan durumun üstesinden gelmede yardımcı olacak ekipmanla Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına yaptığınız bağış bizim için çok değerli. Böylece ekilebilir arazi yüzeyinin hem sulamasına hem de drenajına yardımcı oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin bundan sonra daha da gelişeceğini belirten Ekonomi, "Bizim için bilgi paylaşımı, Arnavut tarımında kullanılmak üzere Türk tarım uzmanlığı çok önemli." dedi.

Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından da kabul edilen Pakdemirli, ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentini ziyaret ederek burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) selzedelere yönelik yardım programına katılacak.