  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, Türkiye'de tedavi edilecek
Aktüel

Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, Türkiye'de tedavi edilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:44:14 -
Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, Türkiye'de tedavi edilecek

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki protestolarda gözünden yaralanan polis memuru Fadil Allaraj, tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

Bir gencin, polisin "dur" ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından 9 Aralık'ta başlayan protestolarda yaralanan polis memurunun Türkiye'ye gönderildiğini Arnavutluk Başbakanı Edi Rama sosyal medya üzerinden duyurdu.

Türk ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderilen Allaraj'ın havaalanından uğurlanma fotoğrafını da paylaşan Rama, "Yaralanan polis Fadil Allaraj, gözüne yapılacak özel müdahale için Türkiye'ye uçtu." ifadesini kullandı.

Rama, ilk müdahalenin ardından polis memurunun görme yetisinin bir bölümünü yeniden kazanmasını umduklarını belirtti.

Allaraj, başkent Tiran'daki Uluslararası Rahibe Teresa Havaalanında Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu, Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Orkide Deniz Akyamaç ve Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu tarafından uğurlandı.

Ülkede, 25 yaşındaki gencin öldürülmesinden sonra şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler düzenleniyor.

Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmıştı.

Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Sander Lleshaj'ın istifasını sunduğunu açıklamıştı. Göstericiler, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu'nun da istifasını ve emniyette reform talep ediyor.

Tiran Asliye Mahkemesi, görevi sırasında genç adamı hizmet silahıyla vurmakla suçlanan polis memuru Nevaldo Hajdaraj hakkında tutuklu yargılama kararı vermişti.

Birkaç gündür devam eden protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede çok sayıda polis ve gösterici yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz
Gündem

Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz

Trabzon’un Arsin ilçesinde seminere katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutulan tutanağı yırtan kadın sınıf öğretmeni H.A., tartıştığı okul mü..
Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir
Ekonomi

Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı sonrası Rabobank'tan TL'ye yönelik çarpıcı bir yorum geldi. Rabobank, yaptırım kararının ..
Resmen duyurdular... Dünya koronavirüsle uğraşırken Çin bakın ne yapıyor!
Teknoloji

Resmen duyurdular... Dünya koronavirüsle uğraşırken Çin bakın ne yapıyor!

Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Kurumundan çarpıcı bir açıklama yapıldı. Kütle çekimi etkisi meydana getirecek büyük çaplı olayları gözlemleyec..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay