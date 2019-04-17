Arnavutluk'ta Reja dönemi





TİRAN (AA) - Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü, "Edy" lakaplı İtalyan Edoardo Reja oldu.

Arnavutluk Futbol Federasyonu (FSHF) binasında düzenlenen törende, 73 yaşındaki Reja ile 7 aylık sözleşme imzalandı.

Basın toplantısında konuşan FSHF Başkanı Armand Duka, Reja'nın milli takıma ihtiyacı olan başarıyı getireceğine inandığını söyledi.

Milli takım için daha iyi bir performans ve daha pozitif sonuçlar arzu ettiğini belirten Duka, "EURO 2020'ye katılmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam Reja ise sözleşmesinin kasım ayına kadar sürdüğünü hatırlatarak, "Alacağımız sonuçlara göre tarafların şartları yeniden değerlendireceğini düşünüyorum. Genellikle bir yıllık sözleşmelere imza atarım. İtalya'da çalışma imkanım vardı ancak bir milli takımı çalıştırmak istiyordum ve Arnavutluk bana bu fırsatı verdi" diye konuştu.

Daha önce Lazio, Atalanta, Genoa ve Bologna gibi önemli İtalyan takımlarının başında bulunan Reja, mart ayında sözleşmesi feshedilen vatandaşı Christian Panucci'nin yerine bu göreve getirildi.

Arnavutluk Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye'ye 2-0 yenilmişti.



