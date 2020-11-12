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Aktüel Arnavutköy'de sigara yasağı ve maske denetimi yapıldı
Aktüel

Arnavutköy'de sigara yasağı ve maske denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:33:49 -
Arnavutköy'de sigara yasağı ve maske denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetleyerek, caddelerde sigara içenleri uyardı.

İstanbul Valiliğince Kovid-19'un yayılımını önlemek için bugünden itibaren kentte trafiğe kapalı cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Bu kapsamda Arnavutköy'de polis ve zabıta ekiplerince sigara ve maske denetimi yapıldı.

Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Fatih Caddesi'ndeki denetimde, sigara içilmesine izin vermedi, maskesi olmayanları da uyardı.



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