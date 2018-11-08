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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi! 1 ölü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Abdullah Aslan hayatını kaybetti.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:58
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi! 1 ölü

İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu devrildi. 

Kaza 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Aslan (47) yönetimindeki 34 AJ 798 plakalı hafriyat kamyonu Hadımköy - Dursunköy Caddesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün yol hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Aslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine sevk edilen Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:58
  1. İstanbul
  2. Arnavutköy
  3. trafik kazası
  4. hafriyat kamyonu devrildi
  5. sürücü olay yerinde can verdi

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