Arnavut biber turşusu tarifi: Bu besin vücutta iltihap bırakmıyor! Cayenne biberi faydaları

Acı biber adını Fransız Guyanası’ndaki Cayenne kentinden alır. Orta ve Güney Amerika kökenli olduğu bilinmektedir ve başlangıçta dekorasyon olarak kullanılmıştır.

Arnavut Biberi Nedir?

Acı biber, bir tür Capsicum annuum'dur. Genellikle yemekleri tatlandırmak için kullanılan orta derecede acı bir acı biberdir. Cayenne biberleri, dik büyümenin aksine çalıdan sarkan, 10 ila 25 cm uzunluğunda, genellikle zayıf, çoğunlukla kırmızı renkli biberler grubudur. Çok eski zamanlarda Orta ve Güney Amerika’da yetiştirilen bu biber, 15. yüzyılda Avrupa’ya kadar geldi. Zamanla neredeyse tüm dünya ülkelerinde tanınan Arnavut biberi, günümüzde sıkça kullanılan bir biber türü oldu. Bilinen bir diğer adı da Cayenne biberidir. Kırmızı, orta uzunlukta sivri bir yapısı vardır. Yemeklere doğranıp eklenen bu biber, kurutulduğunda baharat olarak da ilave edilir. Bir ipe dizilen Arnavut biberi, mutfakta dekor olarak kullanıldığı gibi ihtiyaç halinde besin olarak kullanılır. Arnavut biberinin oldukça hafif bir aroması vardır. Fakat bu hafif aromada acı tat hissedilir. Genellikle İtalyan ve Meksika yemeklerinde, özellikle de et marine soslarında acı aroma vermesi amacıyla kullanılır. Arnavut biberini baharat olarak kullanmak isteyenler Arnavut biberi tozu temin edebilir. A, E, C vitaminleri bakımından zengin olan Arnavut biberi besin değeri yüksek olan sebzeler arasında da yerini alır.

Arnavut Biberi kalorisi

Arnavut biberinin 100 gramı ise 318 kalori içermektedir.

Arnavut Biberi Faydaları

-İltihabı ve enfeksiyona büyük etki eder

-Doğal Antioksidan!

Acı biber, antibakteriyel özellikleri sayesinde bir yaralanma durumunda enfeksiyonu önleyebilir. Ayrıca antifungal özelliklere sahiptir.

Biber, tohumlu bir bitkidir ve yaş haliyle de kuru haliyle de mutfakta harikalar yaratır. Kurutulan biberler baharat, yaş halde toplanan biberler nefis yemeklere sebze olarak eklenir. Biberlerde bulunan vitamin ve mineraller, bağışıklık sisteminizi güçlendirme konusunda size destek olacaktır.

Vücuda Enerji Verir

Güçlü Antioksidandır

Zayıflamaya Yardım Eder

Bağırsakları Çalıştırır

Kanserli Hücreleri Yok Eder

Sindirimi Kolaylaştırır

Ağrı Kesicidir

Kan Pıhtılaşmasını Önler

Cilt Hastalıklarının Etkisini Hafifletir

Enfeksiyonu Temizler

Sarı biber, kırmızı biber, yeşil biber gibi türleri olan biberin daha bilinmeyen pek çok türü vardır. Kısa ve enli biberler, uzun ve ince biberler dünya mutfaklarını süsleyen birer besin kaynağıdır.

Arnavut Biber Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo arnavut biber

Sirke

Tuz

Limon tuzu

Su

Arnavut Biber Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce biberlerimizi yıkıyoruz ve saplarını koparıyoruz. Daha sonra bir bidona önce biberlerimizi doldurup sonra sirkemizi koyuyoruz. Sirkeyi koyduktan sonra suyunu doldurup en üstüne limon tuzu ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırıp ağzını kapatıyoruz. Biberlerimiz sararınca turşumuz oldu demektir, bu tarifte kola şişesinde yapıldı çünkü kola şişesi hiçbir şekilde hava almıyor. Daha sonra rahat kullanabileceğim bir bidona ya da saklama kabına suyuyla beraber boşaltabilirsiniz.