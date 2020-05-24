Armand Traore: Beni Fenerbahçe ile kandırdılar
Çaykur Rizespor'la sadece bir resmi maça çıkan Armand Traore, Karadeniz ekibinin kendisini Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırdığını iddia ederken, "Kariyerimi mahvettiler" dedi.
2018 yazında Rizespor'a transfer olan ve şuanda kulüpsüz konumda olan Senegalli sol bek Armand Traore, Türkiye'deki kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalara imza attı.
Fransız basınına konuşan 30 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinin kendisini Fenerbahçe ile kandırdığını iddia etti.
Armand Traore'nin konuyla ilgili açıklamaları şöyle;
"Fenerbahçe'ye gidebileceğimi söylediler"
-
"2018'de Rizespor ile sözleşme imzaladım. Bana bir hayal sattılar. Eğer takıma yardım edersem, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler. Kandırıldım."
"Rizespor'a imza atmak kariyerimi mahvetti"
-
"Transferimin ardından öncelikle bana maaşımın büyük kısmını ödeyeceklerdi ancak aylarca para vermediler. Bir avukat aracılığıyla kulübe ihtar çektim. Bu hiç hoşlarına gitmedi, beni idmanlara almadılar ve U23 takımına gönderdiler. Sezonu boş geçirdim. Rizespor'a imza atmak kariyerimi mahvetti. Yaptıkları beni paramparça etti."