Armand Traore: Beni Fenerbahçe ile kandırdılar

"Transferimin ardından öncelikle bana maaşımın büyük kısmını ödeyeceklerdi ancak aylarca para vermediler. Bir avukat aracılığıyla kulübe ihtar çektim. Bu hiç hoşlarına gitmedi, beni idmanlara almadılar ve U23 takımına gönderdiler. Sezonu boş geçirdim. Rizespor'a imza atmak kariyerimi mahvetti. Yaptıkları beni paramparça etti."