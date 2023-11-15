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Siyaset Arkasında İmamoğlu mu var? Kılıçdaroğlu'na küfreden CHP’li merdivenleri bir bir çıkıyor!
Siyaset

Arkasında İmamoğlu mu var? Kılıçdaroğlu'na küfreden CHP’li merdivenleri bir bir çıkıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 16:39:00 -
Arkasında İmamoğlu mu var? Kılıçdaroğlu'na küfreden CHP’li merdivenleri bir bir çıkıyor!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na (YDK) seçilen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in, 2017 yılında partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sinkaflı küfrettiği ortaya çıktı. Bugün CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na kadar yükselen Özer'in arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu konuşuluyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na seçilen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile ilgili tartışmalara sebep olan ifadeler kullandı.

Özdağ, Özer için "Turan Taşkın Özer’in Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır küfürler etmesi ve 'lanet okunacak bir mesajmış' gibi aynı kişinin YDK Başkanı yapılması sadece bizleri değil, tüm siyasileri rahatsız etmiştir." dedi.

CHP'de Eş Genel Başkanlık sistemi olduğunu savunan Özdağ, "Zaten disiplin kurulu başkanını atayan da Özgür bey de değildir Ekrem beydir" iddiasını ortaya attı.

Sevilay Yılman küfrü belgeledi!

CHP'li gazeteci Sevilay Yılman da Özdağ'ın iddiasını destekleyen bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Yılman paylaşımında, Turan Taşkın Özer'in 2017'de Kılıçdaroğlu'na WhatsApp grubundan küfrettiğini belgeledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yılman'ın aklı bunu almadı: Kılıçdaroğlu kendine küfreden birini nasıl vekil yaptı?

Yılman paylaşımına, "Benim aklımın almadığı şey kendisine küfreden birini Kemal beyin nasıl milletvekili yaptığıdır. Büyük ihtimal bilmiyordu. Peki ama kimsede mi uyarmadı? Ya da Ekrem İmamoğlu genel başkanına küfrettiği ayyuka çıkan bir ismi vekilliğe nasıl taşıdı? Dahası o taşırken niye kimse bir şey demedi." mesajını ekledi.

Sevilay Yılman, Turan Taşkın Özer’in bugün başkanı seçildiği YDK'ya 2017'de ihraç talebiyle sevk edildiğini gösteren belgeyi de paylaştı.

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