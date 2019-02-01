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Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe

- Basın sözcüsü Uğur Özden:"Son 4 maçtaki çıkışımızı Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyoruz"

01 Şubat 2019 Cuma 15:49
Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe


İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, son 4 maçtaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, son maçlarda yükselen bir form grafiklerinin olduğunu belirtti. Bunu skora da en iyi şekilde yansıttıklarını kaydeden Özden, "Son 4 maçımızı puan kaybetmeden kazanmamız sevindirici. Bu çıkışımızı Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyoruz. İzmirli voleybolseverleri salona, Arkas Spor'a desteğe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Fenerbahçe arasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, yarın saat 16.00'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:49
  1. Arkas Spor
  2. Fenerbahçe
  3. Voleybol

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