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Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı

- Antrenör Glenn Hoag:"Bu mağlubiyetten ders çıkarıp diğer maçlara odaklanacağız"

22 Kasım 2018 Perşembe 09:37
Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı


İZMİR (AA) - Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Fransız ekibi Tours VB'ye 3-0 mağlup olan Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag, "Bu mağlubiyetten ders çıkarıp diğer maçlara odaklanacağız." dedi.

Hoag, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünkü müsabakanın belirli bölümlerinde iyi oynamalarına rağmen yenildiklerini söyledi.

Birçok genç oyuncusunun olduğunu belirten Hoag, "Hata yaptığınız Tours VB gibi tecrübeli takımla oynamak zor. Bu mağlubiyetten ders çıkarıp diğer maçlara odaklanacağız." diye konuştu.


- Avrupa'da üst üste 10. mağlubiyet


Organizasyonda geçen sezon oynadığı 6 maçı da kaybeden Arkas Spor, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 10 müsabakayı kazanamadı.

Mavi-beyazlı ekip, son galibiyetini 2016-2017 sezonunda C Grubu'nda 15 Şubat 2017'de 3-2'lik skorla VfB Friedrichshafen karşısında almıştı.

E Grubu'nun diğer maçında İtalyan temsilcisi Sir Colussi Sicoma, konuk ettiği Rus ekibi Dinamo'yu 3-0 yendi. Grupta 18 Aralık Salı günü Dinamo-Arkas Spor, 19 Aralık Çarşamba günü ise Tours VB-Sir Colussi Sicoma maçları oynanacak.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:37
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