  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ben Gurion artık Amerikan üssü! İsrailli yetkili isyan etti: Sivil havacılık çökmek üzere! İşte istenen ceza! FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ihlal etti Kuzeyin İsrail’i de ateşkes dinlemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı Uraloğlu’ndan dünyayı ilgilendiren çıkış: Bu proje olsaydı Hürmüz krizi konuşulmazdı Bunu da gördük! CHP’li gazeteci Şaban Sevinç 1 milyon euroluk rüşveti savundu! “Böceklerin CHP’ye bıraktığı 1 milyona teknik olarak rüşvet denmez” Can Ataklı Ekrematak krizi geçirdi: İmamoğlu seçimleri kazanacak! Vali, ordu komutanı ve emniyet müdürü Silivri’ye gidip selam duracak! İmamoğlu'nun casusluk davasında Hüseyin Gün’den itiraf gibi savunma! “İstihbaratçılarla görüşmem doğal” CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti! Hasan Aksay ağabeyin kızı Hakk’a yürüdü
Yerel Arkadaşlarının gözleri önünde akıntıya kapıldı! Aksu Çayı’nda acı son
Yerel

Arkadaşlarının gözleri önünde akıntıya kapıldı! Aksu Çayı’nda acı son

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Arkadaşlarının gözleri önünde akıntıya kapıldı! Aksu Çayı’nda acı son

Antalya’nın Aksu ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için çaya giren 22 yaşındaki Ahmet Mahmut S., kuvvetli akıntıya kapılarak kayboldu.

Antalya’da sıcak havadan bunalan 3 arkadaşın Aksu Çayı’na girmesi faciayla sonuçlandı.

 

Arkadaşları bulamadı

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi’nden geçen Aksu Çayı’nda meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Suriyeli 3 arkadaş çay kenarına geldi. Bir süre vakit geçiren gençler ardından suya girdi. Akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlayan Ahmet Mahmut S., arkadaşlarının gözleri önünde bir anda su içerisinde kayboldu. Panik yaşayan arkadaşlar bir süre Ahmet Mahmut S.’yi bulmak için suyun içinde arama yaptı. Ancak akıntının güçlü olması nedeniyle başarılı olamadılar. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve JSAK timleri sevk edildi. Bölgeye gelen içay çevresinde ve su üzerinde arama çalışması başlattı.

 

Gencin cansız bedeni bulundu

Ahmet Mahmut S.'nin arkadaşları ekiplere nerede akıntıya kapıldığına dair bilgiler verdi. Dalgıç ekipleri belirlenen bölgelerde dalış yaptı. Suda çalışmalar akıntının güçlü olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, Ahmet Mahmut S.’nin suya girdiği bölgeden yaklaşık 65 metre uzaklıkta su altında cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç sulama kanalına düşüp akıntıya kapıldı
Korkunç olay! 25 yaşındaki genç sulama kanalına düşüp akıntıya kapıldı

Yerel

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç sulama kanalına düşüp akıntıya kapıldı

Ekipler harekete geçti! Zıpkınla balık avlamak için daldı 15 metre derinlikte baygın bulundu
Ekipler harekete geçti! Zıpkınla balık avlamak için daldı 15 metre derinlikte baygın bulundu

Yaşam

Ekipler harekete geçti! Zıpkınla balık avlamak için daldı 15 metre derinlikte baygın bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23