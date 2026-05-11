Arkadaşlarının gözleri önünde akıntıya kapıldı! Aksu Çayı’nda acı son

Antalya’da sıcak havadan bunalan 3 arkadaşın Aksu Çayı’na girmesi faciayla sonuçlandı.

Arkadaşları bulamadı

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi’nden geçen Aksu Çayı’nda meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Suriyeli 3 arkadaş çay kenarına geldi. Bir süre vakit geçiren gençler ardından suya girdi. Akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlayan Ahmet Mahmut S., arkadaşlarının gözleri önünde bir anda su içerisinde kayboldu. Panik yaşayan arkadaşlar bir süre Ahmet Mahmut S.’yi bulmak için suyun içinde arama yaptı. Ancak akıntının güçlü olması nedeniyle başarılı olamadılar. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve JSAK timleri sevk edildi. Bölgeye gelen içay çevresinde ve su üzerinde arama çalışması başlattı.

Gencin cansız bedeni bulundu

Ahmet Mahmut S.'nin arkadaşları ekiplere nerede akıntıya kapıldığına dair bilgiler verdi. Dalgıç ekipleri belirlenen bölgelerde dalış yaptı. Suda çalışmalar akıntının güçlü olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, Ahmet Mahmut S.’nin suya girdiği bölgeden yaklaşık 65 metre uzaklıkta su altında cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.