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Arkadaşları sinir krizi geçirdi! Feci şekilde can verdi!

Antalya’da motosiklet kazasında bariyerlere çarpan 35 yaşındaki Hasan Uzdemir feci şekilde hayatını kaybetti. Olayı duyan yakınları ise sinir krizi geçirdi

24 Aralık 2018 Pazartesi 06:27
Arkadaşları sinir krizi geçirdi! Feci şekilde can verdi!

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kemere bağlı Beldibi Mahallesi İnceözü mevkisi D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla motosikletlerle grup halinde Kemerden Antalya yönüne giden Hasan Uzdemir kullandığı 34 TP 7303 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan Hasan Uzdemir, feci şekilde can verdi.

Alev alan motosiklet olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasan Uzdemirin arkasından gelen ve olayı gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza yerine gelen savcı, jandarma olay yeri ve emniyet bölge trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan Uzdemirin cenazesi Kemer Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sırasında Hasan Uzdemirin başında kask olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 06:48
  1. Antalya
  2. kaza
  3. motosiklet

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