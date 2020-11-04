  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arkadaşı "perdeledi", kendisi kaldırımda bekleyen kadının telefonunu çaldı
Aktüel

Arkadaşı "perdeledi", kendisi kaldırımda bekleyen kadının telefonunu çaldı

Bursa'da bir kadının, elinde çok sayıda poşet bulunan arkadaşının yardımıyla, yolun karşısına geçmek için bekleyen kişinin arka cebindeki telefonu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:22:53 -
Arkadaşı "perdeledi", kendisi kaldırımda bekleyen kadının telefonunu çaldı

BURSA (AA) - Bursa'da, kaldırımda karşıya geçmek için bekleyen kadının cebindeki telefonunu "perdeleme" yöntemiyle çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen kadın yakalandı.

Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi Etibank Caddesi'nde yoluna devam etmek için araçların geçişini bekleyen M.K. (19), bir süre sonra arka cebindeki telefonun yerinde olmadığını fark etti.

Telefonunun çalındığından şüphelenen genç kadın, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, telefonun M.K. kaldırımda beklediği sırada bir kadın tarafından yankesicilik yapılarak çalındığını, elinde çok sayıda poşet bulunan başka bir kadının ise perdeleme yaparak onun çevredekilerce görünmemesini sağladığı belirledi.

Çaldığı telefonla yakalanan ve yankesicilik ile hırsızlık suçlarından kaydı bulunan N.H. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, perdeleme yapan kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Telefonu çaldıktan sonra ayrı yönlere yürüdüler

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kayıtlarında, N.H'nin durakta bekleyen M.K'nin cebinden cep telefonunu titiz bir şekilde aldığı görülüyor.

Diğer kadının ise olayın başkaları tarafından görünmemesi için N.H'nin önünde perdeleme yapması ve ikilinin hırsızlığın ardından ayrı yönlere yürüyerek izlerini kaybettirmesi de görüntülerde yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanlık seçimlerinden gelecek sonuçlar için nefesler tutuldu. Tüm dünyanın gözü, ABD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçe..
Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!
Ekonomi

Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!

İzmir depremi sonrası konut sigortaları da gündeme geldi. Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Zorunlu deprem sigortas..
İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

Alman Deutsche Welle, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimiyle ilgili haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay