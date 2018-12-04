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Arjen Robben'den sürpriz karar! İşte yeni takımı

Almanya devi Bayern Münih'ten sezon sonu ayrılacağını duyuracağını Arjen Robben'in yeni takımının Hollanda ekiplerinden biri olacağı belirtildi.

04 Aralık 2018 Salı 14:57
Arjen Robben'den sürpriz karar! İşte yeni takımı

Bayern Münih'te geçirdiği 10 sezonun ardından ayrılma kararı alan Arjen Robben için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Arjen Robben, geçtiğimiz günlerde Bavyera ekibiyle bir anlaşma yapmayacağını açıkladı.

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Arjen Robben, Hollanda ekipleri PSV Eindhoven ya da Groningen ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

Groningen alt yapısından yetişen ve Arjen Robben, 2002 yılında 4.3 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'a  transfer olmuş ve 2 sezon forma giymişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:57
  1. Arjen Robben
  2. Bayern Münih
  3. PSV Eindhoven
  4. Groningen
  5. Hollanda
  6. Almanya
  7. Bundesliga

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