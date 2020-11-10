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Aktüel Arjantin'de Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
Aktüel

Arjantin'de Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:53:41 -
Arjantin'de Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

BUENOS AIRES (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen törenle anıldı.

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan önlemler nedeniyle Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde düzenlenen tören, kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Büyükelçilik Müsteşarı Adil Cüneyt Akbal, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün çok yönlü kişiliğinden bahsetti ve Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Törene katılan Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Raşad Aslanov da günün anlam ve önemine değinerek, "Türkiye bizim için çok özel ve kardeş bir ülkedir. Atatürk'ün meşhur bir sözü var; Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." dedi.

Aslanov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilindiği üzere 30 yıla yakın topraklarımız işgal altındaydı. İşgalin ilk gününden bu yana Türkiye Devleti, bütün seviyelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, bütün bakanlara kadar ve tüm vatandaşlarıyla Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bir kardeş dayanışmasıdır."

Törenin ardından, 11 Kasım'da düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Büyükelçilik binasının bahçesine bir fidan dikildi.

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