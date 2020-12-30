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Aktüel Arjantin Senatosu kürtaja izin veren yasayı onayladı
Aktüel

Arjantin Senatosu kürtaja izin veren yasayı onayladı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:09:26 -
Arjantin Senatosu kürtaja izin veren yasayı onayladı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de Senato, 12 saat süren oturumun ardından kürtajı yasallaştıran yasayı kabul etti.

Senatonun 38 üyesi lehte oy kullanırken, 29'u yasaya karşı çıktı, bir üye çekimser kaldı.

Arjantin Ulusal Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde 11 Aralık'ta onaylanan yasanın, Senato tarafından kabul edilmesi, Devlet Başkanı Alberto Fernandez yasaya destek verdiğinden bu konudaki son adım olarak görülüyordu.

Yasanın Senatoda kabul edilmesi, Arjantin'deki kadın hareketi için zafer şeklinde nitelendirildi.

Arjantin, Devlet Başkanı Fernandez'in onaylaması halinde Latin Amerika'da kürtaja izin veren ilk büyük ülke olacak.

Yasa, hamileliğin 14. haftasına kadar kürtaj yapılmasına olanak tanıyor.

Arjantin'de uzun süredir kadın hakları aktivistleri kürtajın yasallaştırılmasını istiyordu.

Arjantin'de mevcut yasalar çerçevesinde kürtaj yaptıran kadınlar cezalandırılıyor. Sadece tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda gebeliğin sonlandırılmasına izin veriliyor.

Arjantin'de sık sık tartışma konusu olan kürtaja izin verilmesini, sağ görüşlü kesimler "soykırım" ve "cinayet" olarak nitelerken, feministler ve sol görüşlüler bunun yasal bir hak olduğunu savunuyor.

Arjantin Senatosunda kürtajın yasallaşmasını kapsayan yasa tartışılırken, Kongre binasının önünde bu tasarıyı destekleyen ve karşı çıkan binlerce kişi gösteri düzenlemişti.

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