Arjantin ekibi Trabzonspor'da forma giyen Jose Sosa'ya talip oldu!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Arjantin takımlarından Sante Fe Trabzonspor'da forma giyen Jose Sosa'yı için bu hafta ici girişimlerde bulunacağını açıkladı. Transferin zor olacağını bildiklerini ve ücreti konusunda anlaşma için şartları zorlayacaklarını belirtti. Eğer Sosa olmazsa başka seçeneklere başka alternatiflere yönelceklerini dile getirdiler.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR