Arjantin ekibi Trabzonspor'da forma giyen Jose Sosa'ya talip oldu!
Arjantin takımlarından Sante Fe Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Jose Sosa'ya talip olduklarını açıkladılar.31 Temmuz 2018 Salı 01:22
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Arjantin takımlarından Sante Fe Trabzonspor'da forma giyen Jose Sosa'yı için bu hafta ici girişimlerde bulunacağını açıkladı. Transferin zor olacağını bildiklerini ve ücreti konusunda anlaşma için şartları zorlayacaklarını belirtti. Eğer Sosa olmazsa başka seçeneklere başka alternatiflere yönelceklerini dile getirdiler.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
YORUM YAZ