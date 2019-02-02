Arızayı gidermek için çıktığı direkte hayatını kaybetti
Sivas'ın Güneli köyünde yaşanan elektrik kesintisini gidermek için köye gelen elektrik dağıtım şirketinde görevli işçi direğe çıktığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybetti.02 Şubat 2019 Cumartesi 15:09
Sivas'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Güneli köyünde yaşanan elektrik kesintisini köy sakinleri arıza ekiplerine bildirdi.
İş arkadaşları direkten indirdi
Arızayı gidermek için köye gelen elektrik dağıtım şirketinde görevli işçi Burak Demirci (31), direğe çıktı.
Bu sırada akıma kapılan Demirci, direkte asılı kaldı. İş arkadaşları tarafından direkten indirilen Demirci'nin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirci'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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