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Aktüel Arızalanan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı
Aktüel

Arızalanan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkan bir kargo uçağı, teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 23:09:00 -
Arızalanan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkan bir kargo uçağı, teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.20'de Londra Luton Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yapan bir kargo şirketine ait uçakta havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.

Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçak, Tekirdağ üzerinde turlamaya başladı. Yakıt azaltmak için bir süre havada tur atan uçak, daha sonra İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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