  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Arınç'ın KHK çıkışına tepki: 3 yıla kadar ceza alabilir

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili tepki çeken sözleriyle ilgili 15 Temmuz gazisi avukat Güven Şağban, çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

2019-11-01 10:26:00 -
Arınç'ın KHK çıkışına tepki: 3 yıla kadar ceza alabilir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç KHK ile ihraç edilenlerle ilgili, “KHK bir faciadır.” demiş ve KHK’lıları gördükçe içinin sızladığını söylemişti. Arınç’ın açıklamaları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Arınç’a FETÖ’nün hedefindeki askerlerden, 15 Temmuz gazisi emekli Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban tepki gösterdi.

Arınç’ın açıklamalarının suç olduğunu belirten Şağban, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"TCK 220/8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Süleyman SARIKAYA

Sayın Arınç hala daha Fetö ve Fetöcüleri savunup Bu milletin verdiği vergilerden maaş alıp ajitasyon yapıyorsun ya pes doğrusu.
  • Yanıtla

Sokağın sesi

Bu ZAT A HİCBİRŞEY olmaz. BÜLENT ve benzerlerinin cezası AHİRETE kaldı.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim