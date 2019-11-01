Arınç'ın KHK çıkışına tepki: 3 yıla kadar ceza alabilir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç KHK ile ihraç edilenlerle ilgili, “KHK bir faciadır.” demiş ve KHK’lıları gördükçe içinin sızladığını söylemişti. Arınç’ın açıklamaları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Arınç’a FETÖ’nün hedefindeki askerlerden, 15 Temmuz gazisi emekli Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban tepki gösterdi.

Arınç’ın açıklamalarının suç olduğunu belirten Şağban, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"TCK 220/8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."