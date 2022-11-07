Arifoğlu Baharatları ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkına döndü

Türkiye'de kurulan ve dünyaya da satış yapan baharat markası Arifoğlu'nun üç ürünü Singapur'da toplatılıyor.

Singapur Gıda Ajansı (SFA), Türkiye'den ithal edilen üç baharatta gıdalarda kullanılması yasaklı olan endüstriyel renklendiriciler tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, bu maddelerin potansiyel olarak kansere yol açabileceği belirtildi.

SFA'nın açıklamasında söz konusu üç ürün şöyle sıralandı: 250 gramlık pakette satılan Öğütülmüş Sumak, 70 gramlık paketteki Öğütülmüş Tatlı Biber ve 180 gramlık paketle satılan Tavuk Baharatı.

Bu üç baharatın fotoğraflarını paylaşan ajans, Pronto Food Services isimli ithalatçı firmaya ürünlerin toplatılması talimatı verdi. SFA, bu ürünleri satın alan tüketicilere de söz konusu baharatları kullanmama çağrısı yaptı.

Arifoğlu Baharat ise Singapur'a direkt ihracatlarının olmadığını, SFA'nın kararının isim hakkını kullanan başka bir firmayla ilgili olduğunu savundu.

Arifogluonline'dan yapılan açıklamada, "Değerli Tüketicilerimiz; Sosyal Medyada gündeme gelen, Singapur Gıda Bakanlığı’nın red ettiği ürünler hakkındaki haber markamıza ve ürünlerimize ait değildir. Konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır. Singapur’la herhangi bir iş ilişkimiz bulunmamaktadır. Bahsi geçen katkı maddelerini hiç bir ürünümüzde kullanmamaktayız. Ürünlerimizi ambalajlarından ve içerik açıklamalarından ayırt edebilirsiniz. Arifoğluonline.com üzerinde yer alan tüm ürünlerimizi güvenle kullanabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.