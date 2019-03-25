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Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi son 8 takım arasında

Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımı adını son 8 takım arasına yazdırdı.

25 Mart 2019 Pazartesi 08:49
Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi son 8 takım arasında

Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımı adını son 8 takım arasına yazdırdı.


Liseler Arası Futsal Yarı Finalinde Karaman’da sahneye çıkan Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımı, ilk maçında Acıpayam Denizli’yi 9-3, ikinci maçında Antalya Lisesini 5-3, üçüncü maçında Karaman Prof. Dr Ömer Dinçer İmam Hatip Lisesini 3-0 ve diğer gruptan çapraz eleme sistemine göre oynanan maçta Kıbrıs Şampiyonu 4-0 mağlup eden Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımı adını son 8’e yazdırdı.


Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımı oynadığı 4 maçta 21 gol atıp kalesinde sadece 6 gol gördü. 24 ve 28 Nisan’da Trabzon’da Türkiye Genç Erkekler Futsal final müsabakaları katılmaya hak kazandı. Yaklaşık 3 bin lisenin içinde ilk 8’e kadar girmeyi başaran Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımının şimdiki hedefi ise Türkiye Şampiyonu olmak. Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal Takımı Antrenörü Kayhan Eryılmaz yaptığı açıklamada, “Kayseri olarak adımızı son 8 takım arasına yazdırdığımız için çok mutluyuz. Oyuncularım Karaman’da gerçekten bütün maçlarda büyük bir üstünlük göstererek namağlup döndük. Adımızı final müsabakalarına yazdırdık. Şimdi hedefimiz ise 8 takım arasından sıyrılıp şampiyon olmak. Maçlara kadar hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz ve hem okulumuzu hem de Kayseri’mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Başta Okul Müdürümüz Murat Altundağ olmak üzere Müdür Yardımcımız Selami Tınaz ve desteğini esirgemeyen tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarıma, arayıp soran dostlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 08:49
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