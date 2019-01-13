0553 313 94 23

Arıcılıkta en yüksek destek Ordu'ya

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Arıcılık sektörüne son 7 yılda 80 milyon liralık hibe desteği verildi"- "Bu hibelerden en çok yararlanan şehrimiz ise Ordu oldu. Ordu'da 348 projeye 15 milyon lira hibe desteği sağlandı"

13 Ocak 2019 Pazar 11:15
Arıcılıkta en yüksek destek Ordu'ya

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arıcılık sektörüne 7 yılda 80 milyon liralık hibe desteği verildiğini belirterek, "Bu hibelerden en çok yararlanan şehrimiz ise Ordu oldu." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IPARD Programı kapsamında, arıcılık, arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje üreterek yatırıma dönüştürmek isteyen girişimcilere yüzde 55-65 hibe fırsatları sunulduğunu anımsattı.

Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından arıcılık sektörüne 7 yılda 80 milyon liralık hibe desteği verildiğini ifade eden Pakdemirli, "Bu destekler toplam 175 milyon lira tutarındaki bin 855 arıcılık projesine verildi. Bu hibelerden en çok yararlanan şehrimiz ise Ordu oldu. Ordu'da toplam yatırım tutarı 33 milyon liralık 348 projeye 15 milyon lira hibe desteği verildi." diye konuştu.

Pakdemirli, hibe desteklerinde Ordu'yu, Sivas ve Van'ın takip ettiğine işaret ederek, arıcılığa verilen hibelerle 42 şehirde ortalama 3 bin vatandaşa yeni istihdam alanı oluşturulduğunu aktardı.

Arıcıların ağırlıklı olarak gezgin oldukları için makine ekipmana daha çok yöneldiklerine dikkati çeken Pakdemirli, "Sağlanan hibelerle arıcıların daha sağlıklı ve verimli üretim yapmalarına olanak sunuyoruz. Bal ve diğer arı ürünleri için, yatırım kapsamına girilebilmesi için kovan sayısı en az 30, en fazla 500 olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, geçen yıl arıcılık projelerine 8,5 milyon lira hibe desteğinde bulunulduğunun altını çizerek, "Ayrıca IPARD-II 3. arıcılık ve bal üretimine yönelik toplam bütçesi 26 milyon liralık 280 proje onaylanarak projelerin başvuru sahibi olan girişimcilerimiz 15 milyon liralık hibeye hak kazandı." dedi.

Arıcılara ücretsiz proje hazırlama imkanı sunulduğunu hatırlatan Pakdemirli, TKDK'nin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında arıcıların projelerini ücretsiz hazırlatabileceğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:15
  1. Arıcılık
  2. hibe
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. TKDK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Kılıçdaroğlu fonu, yalan makinesine jeton atmak gibi”
    1. “Kılıçdaroğlu fonu, yalan makinesine..
    2. Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona..
    3. Terör suçluları ile ilgili kritik..
    4. Özhaseki, Başkentli sanayicilerle..
    5. Binali Yıldırım'dan sabah namazı..
    6. Kayyım belediyeleri kara teslim olmuyor
    7. Elektrikli bisiklet faciası! 2 kuzen..
    8. Gazişehir Gaziantep ikinci yarıya hazır
    9. MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümüne doğru
    10. Anne ihbar etti, oğlu 15 yıl hapis..
    11. Gaziantep Basketbol'da ilk yarı..
    12. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    13. Fatma Aksal: Erdoğan talimatı verdi,..
    14. Haftanın tarihine bakış
    15. Fukara-Der Başkanına terör gözaltısı
    16. 3 terörist imha edildi
    17. Irak'ın kuzeyindeki Zap ile..
    18. Konut satışları Şırnak'ta arttı,..
    19. Enerji Bakanlığından flaş karar! İptal..
    20. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci..
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    Temel Karamollaoğlu siyaset dersi verdi: Birbirimizin düşmanı değiliz
    Temel Karamollaoğlu siyaset dersi verdi: Birbirimizin düşmanı değiliz