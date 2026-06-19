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Sağlık Arı yüzünden meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Sağlık

Arı yüzünden meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

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Arı yüzünden meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Bandırma istikametine seyir halindeki taksinin sürücüsü, aracın içerisine giren bir arı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen taksi, o sırada seyir halinde bulunan otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Bandırma-Susurluk kara yolunda Yeşilçomlu Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma istikametine seyir halinde olan 10 T 2151 plakalı taksinin sürücüsü, aracın içerisine giren bir arı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. İddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen taksi, o sırada seyir halinde bulunan 16 HJ 184 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan S.K., K.I., M.F. ve F.I., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Öte yandan kazaya karışan taksi sürücüsünün adli işlemler kapsamında ev hapsi kararı verildi.

Aracın içerisine giren bir arının neden olduğu değerlendirilen kazayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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