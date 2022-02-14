Arı poleni nedir? Arı poleninin faydaları ve zararları nelerdir?

Genel olarak sarı renkli halleri görülse ve satılsa da aslında mor, siyah, kırmızı gibi farklı renklere de sahip olabiliyor. Osmanlı'nın da bilinen ilk gıda takviyelerinden biri olarak tüketilmiş. Bir insanın besin değeri anlamında ihtiyacı olan birçok şey arı polenin içerisinde saklı.

Arı poleni nedir?



Çiçeklerin erkek üreme organlarına polen adı verilir. Arılar çeşitli sıvılar salgılayarak polenlerin ayaklarına yapışmasını ve topak haline gelmesini sağlar. Bu polenlere, polen topu adı verilir. Arılar sayesinde çiçekten çiçeğe aktarılır. Çiçeklerin tozlaşması polenler ile gerçekleşir. Arılar kovana girerken kovanlarda bulunan polen kapanlarına takılırlar ve alta yerleştirilen bir tepsiye polenler dökülür. Bu polenler her gün toplanmaz. Bir gün alınan polenler diğer gün arılara bırakılır.

Arı poleninin faydaları ve zararları



Arı poleni vücut için oldukça faydalıdır. Bu besin, 250'den fazla aktif bileşen içerir. Aynı zamanda 20'den fazla madensel tuz ve 22 çeşit aminoasit, enzim, pigmenti yapısında barındırır. İçeriğinde protein, karbonhidrat, yağ ve çeşitli vitamin ile mineraller bulunur. Antioksidan bakımından zengin bir besin olduğu için kronik hastalıklarının önlenmesinde etkilidir. Aynı zamanda bu antioksidanlar, vücutta iltihap oluşmasını da engellemeye yardımcı olur. Arı poleni, kötü kolesterol olarak da bilinen LDL kolesterolü düşürdüğünden dolayı kalp hastalıklarının oluşmasını engeller. Karaciğerin düzgün çalışmasında da etkili bir besindir. Zararlı maddelere karşı karaciğeri korur. Kadınlarda menopoz döneminde ortaya çıkan sorunları da önemli ölçüde azaltır.

Arı poleninin tüketilmesinde genellikle herhangi bir zarar görülmez. Ancak polene alerjisi olanlarda ciddi reaksiyonlara sebep olabilir. Polen alerjisi kendini sersemlik hissi, mide bulantısı, nefes darlığı, kaşıntı, deri döküntüsü gibi semptomlarla gösterir. Bununla birlikte nadir de olsa karaciğer, böbrek hastalıkları oluşma ihtimali bulunur. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde arı poleninin tüketilmesi önerilmez.

Arı poleni nasıl tüketilir?

Arı polenlerini yoğurdunuzun içerisine ilave ederek kullanabileceğiniz gibi, bol meyveli, yulaflı, bitkisel ya da normal sütlü hazırlayacağınız smoothie, smoothie bowl gibi gibi şeylerin içerisine ya da üzerine ilave ederek kullanabilirsiniz. Bunların yanında gün içerisinde bir uzmanın belirlediği miktarda ve saatlerde arı polenlerini doğrudan da tüketebilirsiniz. Ilık süt ve balla tatlandırarak ya da suyla birlikte de yemek mümkün.