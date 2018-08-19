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Arı, böcek ve sivrisineklerden korunmak için yapılması gerekenler

Yaz aylarında arı, böcek ve sivrisineklerden korunmak için yapılması gerekenleri sizler için araştırdık. İşte yapmanız gerekenler...

19 Ağustos 2018 Pazar 19:21
Arı, böcek ve sivrisineklerden korunmak için yapılması gerekenler

Su birikintileri, çöp kokuları ve sulak alanlar sivrisinek varlığını arttırır. Sivrisinekler insanlardan ve hayvanlardan kan emdikleri için ciddi hastalıklara, bazen salgınlara ve en basit haliyle ısırmaya bağlı cilt reaksiyonlarına yol açabilirler.

Sivrisineğin ısırdığı yerde yanma hissi, kızarıklık, kaşıntı ve şişlik olabilmektedir. Bu bulgular genellikle 1-2 gün sürebilmektedir. Sivrisinek ısırıklarında lokal cilt reaksiyonlarına yönelik antihistaminik kremler sürülebilir.

ARI-BÖCEK VE SİVRİSİNEK SOKMALARINA KARŞI ALINMASI GEREKEN 9 ÖNLEM

1- Böcek alerjilerinin tedavisinde öncelikle böceğin iğnesi deride kalmışsa, zehir kesesi sıkılmadan çıkarılmalıdır.

2- Sokma sonrası hemen bir sağlık kuruluşuna başvurularak, uzman yardımı alınmalıdır.

3- Koruyucu önlemler gereklidir. Bahçede veya yeşil bir alanda zaman geçirilecekse uzun çorap ve mutlaka ayakkabı giyilmelidir.

4- Şekerli ve açık gıdalara yaban arıları gelebileceğinden bunlar kapalı olarak saklanmalıdır.

5- Arı alerjisi olan çocuklara parlak ve çiçekli giysiler giydirilmemeye özen göstrilmelidir.

6- Arı alerjisi olan çocuklar için aileler yanında otomatik epinefrin enjektörü (epi-fen) taşınmalıdır

7- Tehlikeli reaksiyonlarda hemen iğne yapılmalıdır. Böcek alerjilerinden özellikle arı alerjilerinde aşı tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi, hastanede uygulanmalıdır.

8- Sivrisinek ısırıklarından korunmak için; cibinlik kullanılmalı, ultrasonik veya solar, bitkisel ve optik sivrisinek kovucular kullanılabilir.

9- Sivrisinekten korunmak için lavanta, kekik, nane, tarçın ve sarımsak gibi birçok bitkiden yararlanılmıştır. Örneğin; lavanta yağı kullanılması sivrisineklerin vücuda yaklaşmasını önlemektedir.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 19:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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