Arhavi'de tarihi gün! Atmacacılık geleneği artık kanunla korunuyor

Atmacacılık geleneğinin yasal düzenlemeyle güvence altına alınmasının ardından Artvin'in Arhavi ilçesinde bölgedeki atmacacıların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile atmacacılık geleneğinin denetimli şekilde sürdürülmesine imkân tanınmasının ardından Artvin'in Arhavi ilçesinde atmacacılar bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve bölgedeki atmacacılar katıldı.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan değişiklikle "geleneksel avcılık" faaliyetlerine ilişkin önemli bir adım atılırken, özellikle Artvin, Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çayeli bölgelerinde yüzyıllardır sürdürülen atmacacılık geleneği hukuki bir zemine kavuştu.

Arhavi Avcılar, Atıcılar ve Atmacacılar Derneği Başkanı Refik Lakerta, yaptığı açıklamada sürecin Danıştay kararının ardından başladığını belirterek "Danıştay 10. Dairesinin kararı sonrasında dernek başkanları olarak bir araya geldik ve girişimlerde bulunma kararı aldık. Rize'den Kemalpaşa'ya kadar bütün ilçelerden hiçbir siyasi ayrım gözetmeden destek gördük. Ankara'da milletvekillerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda atmacacılık kültürünün korunması için önemli bir adım atıldı. Bu dayanışma örneği çok kıymetlidir" dedi.

Lakerta, atmacacılığın artık kanun maddesi ile sürdürülen geleneksel bir kültür haline geldiğini belirterek "Bu kültür Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunması gereken somut olmayan kültürel miras listesinde de yer almaktadır. Bundan sonra doğaya, çevreye ve canlılara daha fazla saygı göstererek bu geleneği sürdüreceğiz" diye konuştu.

Toplantıya Kemalpaşa, Hopa, Arhavi, Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Çayeli ve Rize'den çok sayıda atmacacı katılırken, alınan kararın bölgedeki atmacacılar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.