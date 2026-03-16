'Sınırlı ve hedef odaklı olacak' Siyonist İsrail'den Lübnan'a kara harekatı Küresel enerji piyasalarında deprem: Benzin fiyatlarında rekor yükseliş! Duruşmayı tiyatroya çevirdiler! Mahkeme salonunda skandal görüntüler ABD'nin "Süper Bombası" Dağlara Çarptı: Siyonistlerin Korkulu Rüyası "Yeraltı Füze Şehirleri"! Siyonistlerin İran itirafı: Planlar tutmadı, hedefler şaştı! Tel Aviv'de siren sesleri dinmiyor: İran'dan 54. dalga füze saldırısı Siirt’te sağanak alarmı: Bitlis Çayı taştı, tahliyeler başladı Dubai Havalimanı yanıyor! İran İHA’ları yakıt tanklarını vurdu Trump’tan İran’a yapay zeka suçlaması İran 12 saat ara verdi! Tekrar düğmeye bastılar
Arhavi'de tarihi gün! Atmacacılık geleneği artık kanunla korunuyor
Arhavi'de tarihi gün! Atmacacılık geleneği artık kanunla korunuyor

Arhavi'de tarihi gün! Atmacacılık geleneği artık kanunla korunuyor

Yüzyıllardır Karadeniz semalarında süzülen atmacacılık kültürü, TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile hukuki güvenceye kavuştu. Artvin'in Arhavi ilçesinde bir araya gelen bölge halkı ve yetkililer, bu tarihi adımı coşkuyla karşıladı.

Atmacacılık geleneğinin yasal düzenlemeyle güvence altına alınmasının ardından Artvin'in Arhavi ilçesinde bölgedeki atmacacıların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile atmacacılık geleneğinin denetimli şekilde sürdürülmesine imkân tanınmasının ardından Artvin'in Arhavi ilçesinde atmacacılar bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve bölgedeki atmacacılar katıldı.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan değişiklikle "geleneksel avcılık" faaliyetlerine ilişkin önemli bir adım atılırken, özellikle Artvin, Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çayeli bölgelerinde yüzyıllardır sürdürülen atmacacılık geleneği hukuki bir zemine kavuştu.

Arhavi Avcılar, Atıcılar ve Atmacacılar Derneği Başkanı Refik Lakerta, yaptığı açıklamada sürecin Danıştay kararının ardından başladığını belirterek "Danıştay 10. Dairesinin kararı sonrasında dernek başkanları olarak bir araya geldik ve girişimlerde bulunma kararı aldık. Rize'den Kemalpaşa'ya kadar bütün ilçelerden hiçbir siyasi ayrım gözetmeden destek gördük. Ankara'da milletvekillerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda atmacacılık kültürünün korunması için önemli bir adım atıldı. Bu dayanışma örneği çok kıymetlidir" dedi.

 

Lakerta, atmacacılığın artık kanun maddesi ile sürdürülen geleneksel bir kültür haline geldiğini belirterek "Bu kültür Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunması gereken somut olmayan kültürel miras listesinde de yer almaktadır. Bundan sonra doğaya, çevreye ve canlılara daha fazla saygı göstererek bu geleneği sürdüreceğiz" diye konuştu.

Toplantıya Kemalpaşa, Hopa, Arhavi, Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Çayeli ve Rize'den çok sayıda atmacacı katılırken, alınan kararın bölgedeki atmacacılar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. 

Isparta'da kaçak yaban hayvanı operasyonu! Ev değil sanki hayvanat bahçesi
Yerel

Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!
Gündem

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu
Yerel

